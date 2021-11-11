Антонов: намерения увидеть Украину в НАТО для России неприемлемы

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Любые намерения увидеть Киев в НАТО для Москвы неприемлемы, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя подписанную хартию о стратегическом партнёрстве между украинской и американской сторонами.
Антонов: намерения увидеть Украину в НАТО для России неприемлемы
  • globallookpress.com
  • © МИД России

«Любые намерения увидеть Киев в НАТО для нас неприемлемы», — утверждает он.

Российский дипломат выразил надежду на то, что договорённости между Украиной и США не являются отступлением Вашингтона от «духа Женевы», где американская сторона подтвердила необходимость соблюдения Минских соглашений.

Антонов обратил внимание на то, что соответствующий документ не упоминается в хартии.

«Только полная реализация «Минска», который предполагает в том числе особый статус (самопровозглашённых Донецкой и Луганской. — RT) народных республик, может снизить накал на юго-востоке Украины», — заключил он.

Накануне украинская делегация прибыла в Вашингтон, где состоялось подписание новой хартии стратегического партнёрства Украины и США.

Как отмечали в МИД России, вступление Украины в НАТО стало бы крайне опасным шагом, который вынудит Москву реагировать.

По словам российского лидера Владимира Путина, формально вступление Украины в Североатлантический альянс может не произойти, однако уже идёт военное освоение её территории, что реально создаёт угрозу для Российской Федерации. 

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