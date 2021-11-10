В Австрии выразили готовность предоставить России и США площадку для саммита

Австрия готова предоставить площадку для проведения возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, если они примут такое решение.

«Если Россия и США решатся на саммит на уровне президентов, то это заслуживает приветствия. Решение о том, проводить ли такой саммит, когда и где, остаётся за обеими странами. Австрия, разумеется, всегда будет в распоряжении для переговоров на высоком уровне всех видов», — цитирует ТАСС австрийский МИД.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США понимают необходимость встречи Путина и Байдена, однако точной информацией о ней не располагают.

Как сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, главы государств могут провести беседу в онлайн-формате до конца 2021 года, а личную очную встречу — в начале 2022 года.