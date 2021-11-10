Путин обсудил с Меркель ситуацию с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС
- Reuters
Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса».
Ранее пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер заявил, что власти Польши рассматривают возможность полного закрытия границы с Белоруссией в связи с миграционным кризисом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на границе Белоруссии и Польши.