Путин обсудил с Меркель ситуацию с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС

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Российский лидер Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель ситуацию с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС.
Путин обсудил с Меркель ситуацию с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса».

Ранее пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер заявил, что власти Польши рассматривают возможность полного закрытия границы с Белоруссией в связи с миграционным кризисом. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на границе Белоруссии и Польши.

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