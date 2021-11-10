В Кремле прокомментировали ситуацию на границе Белоруссии и Польши
- AP
«Ситуация действительно крайне напряжённая. Тенденция к росту напряжённости, что не может нас не беспокоить», — отметил Песков.
Он добавил, что «налицо надвигающаяся гуманитарная катастрофа» на фоне нежелания европейских коллег продемонстрировать приверженность европейским ценностям.
Песков также рассказал, что президенты России и Белоруссии обсуждали ситуацию на границе.
«Президент Белоруссии (речь же идёт о ситуации на белорусско-польской границе в первую очередь)... рассказал своему российскому коллеге о том, что там происходит», — отметил Песков.
Ранее пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер заявил, что власти Польши рассматривают возможность полного закрытия границы с Белоруссией в связи с миграционным кризисом.