Захарова назвала одну из возможных причин кризиса на границе Белоруссии и Польши

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» прокомментировала ситуацию с мигрантами, возникшую на польско-белорусской границе.

«Почему они (беженцы) идут именно в страны ЕС? Помимо пособий, помимо тех программ, репортажей о том, как на протяжении нескольких лет страны ЕС принимали беженцев у себя, они ещё ориентировались на очень интересный сюжет последнего года», — заявила Захарова.

По её словам, «Польша, Литва, страны Прибалтики, Брюссель принимали у себя людей из Белоруссии, которые заявляли, что они не могут больше находиться на территории своей страны, что они считают себя временно перемещёнными людьми или беженцами и ищут защиты, протекции, помощи».

«И страны ЕС эту помощь им оказывали», — подчеркнула представитель российского МИД.

Захарова добавила, что это «системная политика ЕС — принимать всех, кто недоволен жизнью у себя в стране», и отметила, что «это в том числе был сигнал, который люди считали очень чётко».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал не забывать, откуда «растут ноги» нынешнего кризиса с беженцами на границе ЕС.

Он напомнил о политике западных стран, включая НАТО и ЕС, которые пытались навязать жителям Ближнего Востока и Северной Африки «лучшую жизнь» и демократию в том виде, в котором её трактовал Запад.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польская сторона готовится к «долгим месяцам» миграционного кризиса на границе с Белоруссией.