Лавров напомнил о развязанных Западом войнах в странах происхождения мигрантов
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Как отметил министр, когда Запад встречал серьёзное сопротивление, он пускался в «военные авантюры».
«Так был разбомблен Ирак под ложным предлогом. Так была разрушена государственность в Ливии. Так осуществились нападения на Сирийскую Арабскую Республику. Все эти и другие авантюры наших западных коллег вызвали беспрецедентные потоки беженцев», — добавил Лавров по итогам переговоров с секретарём Святого престола по отношениям с государствами Полом Ричардом Галлахером.
Главная ответственность за урегулирование кризиса с мигрантами лежит именно на тех, кто создал условия для него, подчеркнул глава МИД России.
«Надо, наверное, уважая международное гуманитарное право, понимать, что это предполагает и уважение людей, которые стали беженцами по вине Запада прежде всего, который развязал агрессивные войны на Ближнем Востоке и на севере Африки», — подчеркнул он.
Министр отметил, что беженцы «не хотят оставаться в Турции и Белоруссии».
«Они хотят в Европу, ту самую Европу, которая долгие годы рекламировала, пропагандировала свой образ жизни», — подытожил он.
Также Сергей Лавров предложил Евросоюзу помогать Белоруссии с беженцами так же, как в ситуации с Турцией.