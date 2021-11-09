Лавров напомнил о развязанных Западом войнах в странах происхождения мигрантов

Глава МИД России Сергей Лавров призвал не забывать, откуда «растут ноги» нынешнего кризиса с беженцами на границе ЕС. Он напомнил о политике западных стран, включая НАТО и ЕС, которые пытались навязать жителям Ближнего Востока и Северной Африки «лучшую жизнь» и демократию в том виде, в котором её трактовал Запад.

Как отметил министр, когда Запад встречал серьёзное сопротивление, он пускался в «военные авантюры».

«Так был разбомблен Ирак под ложным предлогом. Так была разрушена государственность в Ливии. Так осуществились нападения на Сирийскую Арабскую Республику. Все эти и другие авантюры наших западных коллег вызвали беспрецедентные потоки беженцев», — добавил Лавров по итогам переговоров с секретарём Святого престола по отношениям с государствами Полом Ричардом Галлахером.

Главная ответственность за урегулирование кризиса с мигрантами лежит именно на тех, кто создал условия для него, подчеркнул глава МИД России.

«Надо, наверное, уважая международное гуманитарное право, понимать, что это предполагает и уважение людей, которые стали беженцами по вине Запада прежде всего, который развязал агрессивные войны на Ближнем Востоке и на севере Африки», — подчеркнул он.

Министр отметил, что беженцы «не хотят оставаться в Турции и Белоруссии».

«Они хотят в Европу, ту самую Европу, которая долгие годы рекламировала, пропагандировала свой образ жизни», — подытожил он.

Также Сергей Лавров предложил Евросоюзу помогать Белоруссии с беженцами так же, как в ситуации с Турцией.