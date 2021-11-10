Посол России заявил о заинтересованности в диалоге с Канадой по кибератакам

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Россия заинтересована в запуске диалога с Канадой по кибератакам. Об этом заявил российский посол Олег Степанов.
Посол России заявил о заинтересованности в диалоге с Канадой по кибератакам
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  • © Annette Riedl

«Будет полезным запустить диалог по кибератакам после слов (президента России Владимира. — RT) Путина о том, что Канада на втором месте в мире после США по количеству осуществляемых с её территории кибератак», — цитирует РИА Новости Степанова.

Он подчеркнул, что России, «в том числе и со стороны канадских властей, не раз предъявляли бездоказательные претензии в «хакерских нападениях» или безапелляционно заявляли, что кибератаки совершаются с российской территории».

Ранее заместитель советника президента США по нацбезопасности Энн Нюбергер заявила, что тема кибербезопасности значилась в повестке переговоров директора ЦРУ Уильяма Бёрнса в России.

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