В Госдепе призвали Грузию оказать медицинскую помощь Саакашвили

Госдепартамент США призвал грузинские власти оказать необходимую медицинскую помощь экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

«Мы призываем правительство Грузии обращаться с Саакашвили честно и с достоинством, с соблюдением международных норм», — приводит его слова РИА Новости.

Прайс отметил, что США призывают оказать Саакашвили адекватную медицинскую помощь. Представитель Госдепа добавил, что в Вашингтоне следят за ситуацией.

Ранее Саакашвили заявил, что был избит, после того как его доставили из тюрьмы города Рустави в тюремную больницу в районе Глдани в Тбилиси.

При этом Минюст Грузии заявил, что Саакашвили повредил медоборудование и оскорбил персонал клиники.