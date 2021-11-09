В Госдепе призвали Грузию оказать медицинскую помощь Саакашвили

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Госдепартамент США призвал грузинские власти оказать необходимую медицинскую помощь экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.
В Госдепе призвали Грузию оказать медицинскую помощь Саакашвили
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

«Мы призываем правительство Грузии обращаться с Саакашвили честно и с достоинством, с соблюдением международных норм», — приводит его слова РИА Новости.

Прайс отметил, что США призывают оказать Саакашвили адекватную медицинскую помощь. Представитель Госдепа добавил, что в Вашингтоне следят за ситуацией.

Ранее Саакашвили заявил, что был избит, после того как его доставили из тюрьмы города Рустави в тюремную больницу в районе Глдани в Тбилиси.

При этом Минюст Грузии заявил, что Саакашвили повредил медоборудование и оскорбил персонал клиники.

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