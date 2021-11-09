Военный эксперт Леонков высказался по поводу активности США в Чёрном море

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал в беседе с RT активность США в Чёрном море.

Леонков подчеркнул, что американский эсминец Porter — «частый гость» в акватории Чёрного моря и заходит то в украинские порты, то в грузинские, и при этом, как отметил эксперт, он демонстрирует единство блока НАТО со странами, которые якобы пострадали от российской «агрессивной» политики.

«Такого рода провокационные заявления будут часто, так же как будут частые провокации, которые будут совершаться как в воздушной, так и в водном пространстве около берегов России. Я думаю, не только в акватории Чёрного моря, но и в акватории Балтийского и Баренцева морей, а также на наших восточных рубежах», — пояснил аналитик.

Он также напомнил о словах российского лидера Владимира Путина, который заявил, что такие корабли можно рассматривать «через бинокль или через прицел».

Ранее в Министерстве обороны России заявили о том, что действия США в Чёрном море связаны с изучением возможного театра военных действий при подготовке Киевом силового решения в Донбассе.