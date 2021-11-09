В МИД Франции сообщили о готовности усилить меры против Минска из-за ситуации с беженцами

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Франция готова рассмотреть вопрос об усилении мер против Минска в связи с ситуацией на польско-белорусской границе. Об этом сообщили в пресс-службе французского МИД.
В МИД Франции сообщили о готовности усилить меры против Минска из-за ситуации с беженцами
  • Reuters

«Мы солидарны с Польшей, столкнувшейся с проблемой искусственно созданных Минском миграционных потоков», — приводит ТАСС сообщение.

Во французском МИД уточнили, что Париж «стремится к скоординированному способу защиты внешних границ и готов рассмотреть вопрос об усилении мер против белорусского режима, лиц и учреждений, причастных к этому трафику».

Как утоняется, эта тема будет рассмотрена на совещании министров иностранных дел ЕС 15 ноября.

Ранее польский МИД призвал немедленно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных к ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

В Минобороны Белоруссии считают необоснованными и бездоказательными обвинения Польши в нарушении границы белорусскими военнослужащими и заявления об их причастности к миграционному кризису. 

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