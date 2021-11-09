В Белоруссии назвали необоснованными обвинения Польши в нарушении военными границы

Белоруссия считает необоснованными и бездоказательными обвинения Польши в нарушении границы военнослужащими республики и заявления об их причастности к миграционному кризису в регионе. Об этом сообщили в белорусском Минобороны.

«Белорусское оборонное ведомство считает обвинения польской стороны необоснованными и бездоказательными», — говорится в сообщении в Telegram.

В белорусском ведомстве отметили, что Минобороны Польши «не нацелено на конструктивное разрешение вопроса и намеренно выводит сложившуюся конфликтную ситуацию на политический уровень».

Ранее польский МИД призвал немедленно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных к ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

Польша, Литва и Белоруссия сообщили об обострении ситуации на польско-белорусской границе в связи с потоком нелегальных мигрантов, прибывших с белорусской территории.

Подробнее — в материале RT.