В Белоруссии назвали необоснованными обвинения Польши в нарушении военными границы
- Reuters
«Белорусское оборонное ведомство считает обвинения польской стороны необоснованными и бездоказательными», — говорится в сообщении в Telegram.
В белорусском ведомстве отметили, что Минобороны Польши «не нацелено на конструктивное разрешение вопроса и намеренно выводит сложившуюся конфликтную ситуацию на политический уровень».
Ранее польский МИД призвал немедленно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных к ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.
Польша, Литва и Белоруссия сообщили об обострении ситуации на польско-белорусской границе в связи с потоком нелегальных мигрантов, прибывших с белорусской территории.
Подробнее — в материале RT.