Мезенцев отметил профессионализм белорусских властей в ситуации с кризисом на границе
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«Минск выдержанно и профессионально отвечает на последние события на границе Беларуси и Евросоюза», — приводит ТАСС слова Мезенцева.
По его мнению, готовность представителей польских властей к диалогу с белорусской стороной «по столь острой миграционной теме» должна больше способствовать решению проблемы, чем «наращивание по инициативе из Варшавы силового контингента на границе с Беларусью».
Ранее МИД Белоруссии предостерёг Польшу от провокаций в ситуации с беженцами на границе.
В свою очередь, внешнеполитическое ведомство Польши призвало ввести новые санкции из-за ситуации на границе с Белоруссией.