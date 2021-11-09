Мезенцев отметил профессионализм белорусских властей в ситуации с кризисом на границе

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Власти Белоруссии профессионально справляются с ситуацией на границе с Польшей. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Мезенцев отметил профессионализм белорусских властей в ситуации с кризисом на границе
  • Reuters

«Минск выдержанно и профессионально отвечает на последние события на границе Беларуси и Евросоюза», — приводит ТАСС слова Мезенцева.

По его мнению, готовность представителей польских властей к диалогу с белорусской стороной «по столь острой миграционной теме» должна больше способствовать решению проблемы, чем «наращивание по инициативе из Варшавы силового контингента на границе с Беларусью».

Ранее МИД Белоруссии предостерёг Польшу от провокаций в ситуации с беженцами на границе.

В свою очередь, внешнеполитическое ведомство Польши призвало ввести новые санкции из-за ситуации на границе с Белоруссией.

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