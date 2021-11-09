Захарова прокомментировала призыв Польши ввести санкции из-за ситуации с мигрантами
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«И против Буша-младшего с Пентагоном?» — написала Захарова в своём Telegram-аккаунте.
Ранее, комментируя ситуацию с мигрантами на польской границе, она напомнила о «более чем 2 тыс. польских солдат», которые «вторглись в Ирак устанавливать демократию».
«Сейчас польским политикам, которые клянут Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак», — заявила Захарова в Telegram.
Ранее стало известно, что МИД Польши призвал ввести новые санкции из-за ситуации на границе с Белоруссией.