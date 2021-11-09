Захарова прокомментировала призыв Польши ввести санкции из-за ситуации с мигрантами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв Министерства иностранных дел Польши немедленно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных к ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

«И против Буша-младшего с Пентагоном?» — написала Захарова в своём Telegram-аккаунте.

Ранее, комментируя ситуацию с мигрантами на польской границе, она напомнила о «более чем 2 тыс. польских солдат», которые «вторглись в Ирак устанавливать демократию».

«Сейчас польским политикам, которые клянут Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак», — заявила Захарова в Telegram.

Ранее стало известно, что МИД Польши призвал ввести новые санкции из-за ситуации на границе с Белоруссией.