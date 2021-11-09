Захарова прокомментировала призыв Польши ввести санкции из-за ситуации с мигрантами

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв Министерства иностранных дел Польши немедленно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных к ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.
Захарова прокомментировала призыв Польши ввести санкции из-за ситуации с мигрантами
  • © МИД РФ

«И против Буша-младшего с Пентагоном?» — написала Захарова в своём Telegram-аккаунте.

Ранее, комментируя ситуацию с мигрантами на польской границе, она напомнила о «более чем 2 тыс. польских солдат», которые «вторглись в Ирак устанавливать демократию».

«Сейчас польским политикам, которые клянут Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак», — заявила Захарова в Telegram.

Ранее стало известно, что МИД Польши призвал ввести новые санкции из-за ситуации на границе с Белоруссией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить