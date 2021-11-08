Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с мигрантами на польской границе.

«Сейчас польским политикам, которые клянут Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак», — написала Захарова в Telegram.

Она напомнила, что «более 2 тыс. польских солдат вторглись» в Ирак «устанавливать демократию».

«Почему сегодня не принять как минимум столько же «благодарных иракцев», чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились беспардонные демократизаторы?» — продолжила Захарова.

Ранее президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с участием премьер-министра и главами отдельных служб из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.