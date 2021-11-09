Президент Латвии обсудил с главой Польши ситуацию на границе с Белоруссией

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Президент Латвии Эгилс Левитс обсудил с главой Польши Анджеем Дудой ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.
Президент Латвии обсудил с главой Польши ситуацию на границе с Белоруссией
  • Reuters
  • © Ints Kalnins

«Сегодня вечером поговорили с Анджеем Дудой (президент Польши. — RT) о событиях в Польше и Белоруссии. Метод режима Лукашенко использовать людей в качестве оружия достоин осуждения», — написал Левитс в Twitter.

Он отметил, что «необходимо рассмотреть вопрос о санкциях против авиакомпаний и аэропортов, вовлечённых в торговлю людьми».

«У нас есть право и обязанность защищать внешние границы ЕС», — добавил глава государства.

Ранее Польша, Литва и Белоруссия сообщили об обострении ситуации на польско-белорусской границе в связи с потоком нелегальных мигрантов, прибывших с белорусской территории. 

Подробнее — в материале RT.

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