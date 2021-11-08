Боррель и Схинас посетят страны происхождения идущих через Белоруссию мигрантов

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель совершит поездку в страны происхождения мигрантов, которые направляются в Евросоюз через Белоруссию. В координации с ним будет работать вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

AP

© Brittainy Newman