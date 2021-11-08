Боррель и Схинас посетят страны происхождения идущих через Белоруссию мигрантов
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Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.
Боррель и Схинас проверят, применяют ли страны происхождения мигрантов меры по предотвращению их отправки в Белоруссию.
8 ноября покинувшие территорию Белоруссии нелегальные мигранты предприняли первые попытки пересечь польскую границу.
Польские силовики задействовали авиацию на месте скопления мигрантов. По заявлениям белорусского погранкомитета, часть беженцев «перешли к более решительным действиям и начали разрушать польские заграждения».