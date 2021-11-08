Эрдоган заявил о готовности Турции вести трансграничные антитеррористические операции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган о решимости страны продолжать «бескомпромиссную борьбу с террористической угрозой у границ».
Эрдоган заявил о готовности Турции вести трансграничные антитеррористические операции
  • AP

«Мы продолжим бескомпромиссную борьбу с террористической угрозой у границ страны. Трансграничные антитеррористические операции Турции — это вопрос выше политики», — сказал Эрдоган, слова которого приводит РИА Новости.

26 октября парламент Турции продлил на два года разрешение на использование турецких вооружённых сил в Ираке и Сирии.

Эрдоган ранее заявлял, что «не будет терпеть угрозу», исходящую от террористов на севере Сирии, и готов решить этот вопрос своими силами.

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