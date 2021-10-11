Эрдоган заявил о готовности Турции ликвидировать угрозы на севере Сирии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что больше не будет терпеть угрозу, исходящую от террористов на севере Сирии, и готов решить этот вопрос своими силами.
Эрдоган заявил о готовности Турции ликвидировать угрозы на севере Сирии
  • AP

«Нападения на наших военных и последние вылазки террористов в Сирии переполнили нашу чашу терпения. Мы в ближайшее время предпримем необходимые шаги, чтобы ликвидировать собственными силами угрозы, исходящие из Сирии», — приводит РИА Новости его слова.

7 октября сообщалось, что армия Турции уничтожила пять террористов на севере Сирии в ответ на гибель турецкого военного.

Ранее президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров выразили приверженность договорённостям по Сирии.

Лидеры подчеркнули необходимость вытеснения из Идлиба оставшихся террористических элементов.

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