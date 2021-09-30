Путин и Эрдоган подтвердили приверженность достигнутым договорённостям по Сирии

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров выразили приверженность прежним договорённостям по Сирии.

«Была подтверждена приверженность ранее достигнутым договорённостям, была подчёркнута необходимость их выполнения в плане вытеснения из Идлиба террористических элементов, которые там ещё присутствуют, которые могут представлять угрозу и выполнять агрессивные наступательные действия в отношении сирийской армии», — сказал Песков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября.

Лидеры двух стран общались 2 часа 45 минут в закрытом для прессы режиме.

Эрдоган назвал продуктивными переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.