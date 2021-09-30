Путин и Эрдоган подтвердили приверженность достигнутым договорённостям по Сирии
- Reuters
«Была подтверждена приверженность ранее достигнутым договорённостям, была подчёркнута необходимость их выполнения в плане вытеснения из Идлиба террористических элементов, которые там ещё присутствуют, которые могут представлять угрозу и выполнять агрессивные наступательные действия в отношении сирийской армии», — сказал Песков.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября.
Лидеры двух стран общались 2 часа 45 минут в закрытом для прессы режиме.
Эрдоган назвал продуктивными переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.