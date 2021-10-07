В Турции заявили об уничтожении пяти террористов на севере САР

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Армия Турции уничтожила пять террористов на севере Сирии в ответ на гибель турецкого военного, заявил глава Минобороны страны Хулуси Акар.
В Турции заявили об уничтожении пяти террористов на севере САР
  • Reuters

«Сегодня в зоне операции «Щит Евфрата» (на севере Сирии) в результате ракетного обстрела со стороны террористов погиб наш боевой товарищ. Мы немедленно начали операцию против террористов, которые убили нашего героя. Пять из них были захвачены мёртвыми вместе с их оружием», — говорится в сообщении Акара на сайте Минобороны Турции.

По его словам, операция продолжается и число уничтоженных террористов может увеличиться.

Ранее президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров выразили приверженность  договорённостям по Сирии.

Лидеры подчеркнули необходимость вытеснения из Идлиба оставшихся террористических элементов.

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