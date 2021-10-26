Парламент Турции на два года продлил разрешение на использование войск в Сирии и Ираке
- AP
Как сообщает РИА Новости, согласно решению парламента, мандат на использование ВС Турции в Ираке и Сирии продлён до октября 2023 года.
Это решение поддержали депутаты от правящей Партии справедливости и развития, а также от националистической Партии национального движения. Против выступили оппозиционные Народно-республиканская партия и прокурдская Партия демократии народов.
Впервые парламент Турции принял такое решение в 2014 году.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что больше не будет терпеть угрозу, исходящую от террористов на севере Сирии, и готов решить этот вопрос своими силами.