Парламент Турции на два года продлил разрешение на использование войск в Сирии и Ираке

Парламент Турции продлил на два года разрешение на использование турецких вооружённых сил в Ираке и Сирии.

Как сообщает РИА Новости, согласно решению парламента, мандат на использование ВС Турции в Ираке и Сирии продлён до октября 2023 года.

Это решение поддержали депутаты от правящей Партии справедливости и развития, а также от националистической Партии национального движения. Против выступили оппозиционные Народно-республиканская партия и прокурдская Партия демократии народов.

Впервые парламент Турции принял такое решение в 2014 году.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что больше не будет терпеть угрозу, исходящую от террористов на севере Сирии, и готов решить этот вопрос своими силами.