Дуда перенёс визит в Словакию из-за миграционного кризиса на границе Польши

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Президент Польши Анджей Дуда перенёс визит в Словакию из-за скопления мигрантов на границе с Белоруссией. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности страны (BBN) Павел Солох.
Дуда перенёс визит в Словакию из-за миграционного кризиса на границе Польши
  • AP

«Господин президент изменил свои планы на ближайшие дни. Сегодня он должен был поехать в Словакию», — сказал Солох после совещания с президентом. Его слова приводит РИА Новости.

Как ранее заявили белорусские пограничники, перед польскими заграждениями на линии границы находятся более 2 тыс. беженцев.

8 ноября покинувшие территорию Белоруссии нелегальные мигранты предприняли первые попытки пересечь польскую границу.

Польские силовики задействовали авиацию на месте скопления мигрантов.

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