Дуда перенёс визит в Словакию из-за миграционного кризиса на границе Польши
- AP
«Господин президент изменил свои планы на ближайшие дни. Сегодня он должен был поехать в Словакию», — сказал Солох после совещания с президентом. Его слова приводит РИА Новости.
Как ранее заявили белорусские пограничники, перед польскими заграждениями на линии границы находятся более 2 тыс. беженцев.
8 ноября покинувшие территорию Белоруссии нелегальные мигранты предприняли первые попытки пересечь польскую границу.
Польские силовики задействовали авиацию на месте скопления мигрантов.