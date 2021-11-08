Дуда перенёс визит в Словакию из-за миграционного кризиса на границе Польши

Президент Польши Анджей Дуда перенёс визит в Словакию из-за скопления мигрантов на границе с Белоруссией. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности страны (BBN) Павел Солох.

«Господин президент изменил свои планы на ближайшие дни. Сегодня он должен был поехать в Словакию», — сказал Солох после совещания с президентом. Его слова приводит РИА Новости.

Как ранее заявили белорусские пограничники, перед польскими заграждениями на линии границы находятся более 2 тыс. беженцев.

8 ноября покинувшие территорию Белоруссии нелегальные мигранты предприняли первые попытки пересечь польскую границу.

Польские силовики задействовали авиацию на месте скопления мигрантов.