Туск предложил обсудить в рамках НАТО ситуацию с мигрантами на границе Польши

Экс-председатель Европейского совета, глава Европейской народной партии Дональд Туск предложил обсудить в рамках НАТО ситуацию с нелегальными мигрантами на границе Польши.

«Возможно, уже пора подумать, не следует ли нам запустить ст. 4 НАТО, если наша граница будет напрямую подвержена физическому давлению при участии белорусов, то есть я говорю о белорусских службах», — цитирует его РИА Новости.

Как отмечает агентство, данная статья предполагает консультации членов альянса, если, по мнению любой из сторон, будут поставлены под угрозу территориальная целостность, политическая независимость или безопасность.

«На мой взгляд, это абсолютно повод для того, чтобы начать консультации в рамках Североатлантического пакта», — заявил Туск.

Ранее покинувшие территорию Белоруссии нелегальные мигранты предприняли первые попытки пересечь польскую границу.

8 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил боевую готовность сил территориальной обороны из-за мигрантов на границе страны.

В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Запад не обвинять республику в ситуации с миграционным кризисом.