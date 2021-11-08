В Польше заявили о намерении возвращать в Белоруссию прорывающихся в страну мигрантов

Представитель подляской комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович заявила, что нелегальные мигранты, которые смогут прорваться из Белоруссии в Польшу, будут возвращены в Белоруссию.

«Если они будут пересекать границу так, как пытаются в данную минуту, то, конечно, эти лица будут немедленно возвращены в Белоруссию», — цитирует её РИА Новости.

Она также добавила, что никто из тех мигрантов, которые прибыли к польско-белорусской границе, не подал прошение о предоставлении убежища.

Ранее покинувшие территорию Белоруссии нелегальные мигранты предприняли первые попытки пересечь польскую границу.

8 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил боевую готовность сил территориальной обороны из-за мигрантов на границе страны.