В Польше заявили о намерении возвращать в Белоруссию прорывающихся в страну мигрантов
- Reuters
«Если они будут пересекать границу так, как пытаются в данную минуту, то, конечно, эти лица будут немедленно возвращены в Белоруссию», — цитирует её РИА Новости.
Она также добавила, что никто из тех мигрантов, которые прибыли к польско-белорусской границе, не подал прошение о предоставлении убежища.
Ранее покинувшие территорию Белоруссии нелегальные мигранты предприняли первые попытки пересечь польскую границу.
8 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил боевую готовность сил территориальной обороны из-за мигрантов на границе страны.