МИД России осудил покушение на премьер-министра Ирака

Россия осуждает покушение на премьера Ирака Мустафу аль-Казыми и призывает все политические силы страны к сдержанности. Об этом говорится в заявлении официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что на резиденцию иракского премьера была совершена атака заминированного беспилотника. Мустафа аль-Казыми заявил, что не пострадал в результате атаки.

«Решительно осуждаем эту дерзкую террористическую вылазку, направленную на подрыв безопасности и стабильности в дружественном Ираке. Подтверждаем готовность к укреплению практического взаимодействия с иракскими партнёрами в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИД России призвали к активизации коллективных усилий по противодействию этой глобальной угрозе.

7 ноября Совбез Ирана назвал подстрекательством к мятежу покушение на премьера Ирака.