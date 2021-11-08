МИД России осудил покушение на премьер-министра Ирака

Короткая ссылка
Россия осуждает покушение на премьера Ирака Мустафу аль-Казыми и призывает все политические силы страны к сдержанности. Об этом говорится в заявлении официального представителя российского МИД Марии Захаровой.
МИД России осудил покушение на премьер-министра Ирака
  • Reuters

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что на резиденцию иракского премьера была совершена атака заминированного беспилотника. Мустафа аль-Казыми заявил, что не пострадал в результате атаки.

«Решительно осуждаем эту дерзкую террористическую вылазку, направленную на подрыв безопасности и стабильности в дружественном Ираке. Подтверждаем готовность к укреплению практического взаимодействия с иракскими партнёрами в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИД России призвали к активизации коллективных усилий по противодействию этой глобальной угрозе.

7 ноября Совбез Ирана назвал подстрекательством к мятежу покушение на премьера Ирака.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить