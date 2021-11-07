Совбез Ирана назвал покушение на премьера Ирака подстрекательством к мятежу

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Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что атака заминированного беспилотника на резиденцию иракского премьер-министра Мустафы аль-Каземи является подстрекательством к мятежу.
Совбез Ирана назвал покушение на премьера Ирака подстрекательством к мятежу

    «Покушение на премьер-министра «является новым подстрекательством к мятежу», — приводит слова Шамхани РИА Новости.

    Он добавил, что происшествие стоит расследовать в иностранных аналитических центрах.

    Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что на резиденцию иракского премьера была совершена атака заминированного беспилотника.

    Мустафа аль-Каземи заявил, что не пострадал в результате атаки.

    Госдеп США предложил помощь Ираку в расследовании покушения.

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