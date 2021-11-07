Совбез Ирана назвал покушение на премьера Ирака подстрекательством к мятежу
«Покушение на премьер-министра «является новым подстрекательством к мятежу», — приводит слова Шамхани РИА Новости.
Он добавил, что происшествие стоит расследовать в иностранных аналитических центрах.
Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что на резиденцию иракского премьера была совершена атака заминированного беспилотника.
Мустафа аль-Каземи заявил, что не пострадал в результате атаки.
Госдеп США предложил помощь Ираку в расследовании покушения.