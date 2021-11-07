В Госдепе предложили помощь Ираку в расследовании покушения на премьера

США выразили осуждение в связи с атакой на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи и предложили помощь в расследовании данного инцидента. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.