В Госдепе предложили помощь Ираку в расследовании покушения на премьера

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США выразили осуждение в связи с атакой на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи и предложили помощь в расследовании данного инцидента. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

«Мы ... предложили свою помощь в расследовании этого нападения», — говорится в заявлении.

По словам Прайса, был совершён «очевидный террористический акт», который Соединённые Штаты «решительно осуждают».

«США поддерживают правительство и народ Ирака», — заключается в тексте заявления.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что на резиденцию иракского премьера была совершена атака заминированного беспилотника.

Позднее Мустафа аль-Каземи заявил, что не пострадал в результате данной атаки.

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