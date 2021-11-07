В Госдепе предложили помощь Ираку в расследовании покушения на премьера
«Мы ... предложили свою помощь в расследовании этого нападения», — говорится в заявлении.
По словам Прайса, был совершён «очевидный террористический акт», который Соединённые Штаты «решительно осуждают».
«США поддерживают правительство и народ Ирака», — заключается в тексте заявления.
Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что на резиденцию иракского премьера была совершена атака заминированного беспилотника.
Позднее Мустафа аль-Каземи заявил, что не пострадал в результате данной атаки.