Салливан прокомментировал ситуацию в Афганистане

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN прокомментировал ситуацию в Афганистане.
Салливан прокомментировал ситуацию в Афганистане
  • AP

«Мы ещё не в состоянии предоставлять деньги напрямую через нынешнее руководство Афганистана... пока мы не увидим существенно улучшившихся подходов ко всему — от инклюзивного правительства до других элементов, которые мы с ними регулярно обсуждаем», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Канады Мелани Жоли провела переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном, стороны в том числе обсудили ситуацию в Афганистане.

Также ситуацию в Афганистане прокомментировал глава МИД Австрии Михаэль Линхарт.

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