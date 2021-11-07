Салливан прокомментировал ситуацию в Афганистане

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN прокомментировал ситуацию в Афганистане.

«Мы ещё не в состоянии предоставлять деньги напрямую через нынешнее руководство Афганистана... пока мы не увидим существенно улучшившихся подходов ко всему — от инклюзивного правительства до других элементов, которые мы с ними регулярно обсуждаем», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Канады Мелани Жоли провела переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном, стороны в том числе обсудили ситуацию в Афганистане.

Также ситуацию в Афганистане прокомментировал глава МИД Австрии Михаэль Линхарт.