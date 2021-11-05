Глава МИД Австрии прокомментировал ситуацию в Афганистане

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Глава МИД Австрии Михаэль Линхарт в интервью РИА Новости прокомментировал ситуацию в Афганистане.
Глава МИД Австрии прокомментировал ситуацию в Афганистане
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Он заявил, что «с момента прихода к власти «Талибана»* Европейский союз и Австрия настаивали среди прочего на формировании инклюзивного правительства, полном и беспрепятственном гуманитарном доступе и уважении прав человека, особенно женщин и девочек».

По его словам, «Европейский союз и Австрия будут оценивать талибов по этим критериям и по их действиям».

«К сожалению, мы констатируем, что сейчас ситуация развивается в другом направлении», — сообщил Линхарт.

Он рассказал, что «Австрия предоставляет самый крупный пакет экстренной помощи в размере €20 млн и сотрудничает здесь с такими партнёрами, как Организация Объединённых Наций и Международный комитет Красного Креста».

«Кризис в Афганистане может перерасти в более крупный «пожар». Только на прошлой неделе я был в Катаре и говорил, в частности, с премьер-министром и министром иностранных дел о ситуации в Афганистане», — добавил глава МИД.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Канады Мелани Жоли провела переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном, стороны в том числе обсудили ситуацию в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003

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