Глава МИД Канады обсудила с Блинкеном Афганистан

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли провела переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном, стороны в том числе обсудили ситуацию в Афганистане.

«Министр Жоли и госсекретарь Блинкен обсудили ситуацию в Афганистане и продолжающиеся скоординированные усилия двух государств по обеспечению безопасного вывоза канадцев, иностранных граждан и афганцев», — говорится в сообщении МИД Канады.

Она добавила, что двум странам следует продолжать сотрудничество по вопросам, связанным с Китаем и Индо-Тихоокеанским регионом.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо и украинский президент Владимир Зеленский обсудили возможность посреднических усилий в рамках нормандского формата.