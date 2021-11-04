Глава МИД Канады обсудила с Блинкеном Афганистан
«Министр Жоли и госсекретарь Блинкен обсудили ситуацию в Афганистане и продолжающиеся скоординированные усилия двух государств по обеспечению безопасного вывоза канадцев, иностранных граждан и афганцев», — говорится в сообщении МИД Канады.
Она добавила, что двум странам следует продолжать сотрудничество по вопросам, связанным с Китаем и Индо-Тихоокеанским регионом.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо и украинский президент Владимир Зеленский обсудили возможность посреднических усилий в рамках нормандского формата.