Трюдо и Зеленский обсудили посредничество в рамках нормандского формата
- Reuters
- © president.gov.ua
«Лидеры двух стран обсудили перспективы посреднических усилий в рамках нормандского формата», — говорится в сообщении на сайте канадского премьера.
Трюдо подтвердил, что Канада поддерживает территориальную целостность Украины.
Лидеры также обсудили двусторонние отношения, пандемию коронавируса и вопросы изменения климата.
Ранее Владимир Зеленский пригласил Джастина Трюдо посетить Украину с рабочим визитом.