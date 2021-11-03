Трюдо и Зеленский обсудили посредничество в рамках нормандского формата

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и украинский президент Владимир Зеленский обсудили возможность посреднических усилий в рамках нормандского формата.
Трюдо и Зеленский обсудили посредничество в рамках нормандского формата
  • Reuters
  • © president.gov.ua

«Лидеры двух стран обсудили перспективы посреднических усилий в рамках нормандского формата», — говорится в сообщении на сайте канадского премьера.

Трюдо подтвердил, что Канада поддерживает территориальную целостность Украины.

Лидеры также обсудили двусторонние отношения, пандемию коронавируса и вопросы изменения климата.

Ранее Владимир Зеленский пригласил Джастина Трюдо посетить Украину с рабочим визитом.

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