Зеленский пригласил премьер-министра Канады посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Глазго пригласил политика посетить страну с рабочим визитом.

«В рамках участия в Конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо... В ходе встречи президент пригласил премьер-министра Канады посетить Украину», — говорится в заявлении пресс-службы офиса президента страны.

Зеленский выразил надежду на усиление экономического сотрудничества между государствами и расширение соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой.

Стороны также обсудили вопросы упрощения поездок украинцев в Канаду, энергетический кризис и способы борьбы с ним.

В июле Евросоюз включил Украину в список стран, граждане которых могут посещать ЕС без ограничений.