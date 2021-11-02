Зеленский пригласил премьер-министра Канады посетить Украину
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«В рамках участия в Конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо... В ходе встречи президент пригласил премьер-министра Канады посетить Украину», — говорится в заявлении пресс-службы офиса президента страны.
Зеленский выразил надежду на усиление экономического сотрудничества между государствами и расширение соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой.
Стороны также обсудили вопросы упрощения поездок украинцев в Канаду, энергетический кризис и способы борьбы с ним.
В июле Евросоюз включил Украину в список стран, граждане которых могут посещать ЕС без ограничений.