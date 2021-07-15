ЕС рекомендовал снять ограничения на въезд с Украины

Евросоюз включил Украину в список стран, граждане которых могут посещать ЕС без ограничений.

«После пересмотра списка третьих стран в соответствии с рекомендациями о снятии временных ограничений на необязательные поездки в ЕС совет исключил из него Руанду и Таиланд и добавил Украину», — говорится в сообщении Евросовета.

В списке значатся 23 страны: Албания, Армения, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней, Канада, Израиль, Япония, Иордания, Ливан, Черногория, Новая Зеландия, Катар, Молдавия, Северная Македония, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Южная Корея, Украина, США, а также Китай при условии взаимности.

Ранее сообщалось, что в Британии планируют отменить карантин для вакцинированных туристов.