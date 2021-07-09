В Британии планируют отменить карантин для вакцинированных туристов

Власти Великобритании в ближайшие две недели могут отменить карантин для туристов, вакцинированных от COVID-19. Об этом заявил глава Минтранса Соединённого Королевства Грант Шаппс.

В комментарии Sky News он отметил, что в правительстве активно прорабатывают вопрос отмены карантина для туристов при въезде в Великобританию при условии, что иностранные граждане сделали прививку от коронавируса. Он также предположил, что путешественники из стран ЕС получат эту возможность раньше, чем граждане США, так как в Евросоюзе действуют паспорта вакцинации.

«Следующее, что нужно сделать, — это получить возможность использовать приложения из других стран (подтверждающие прохождение вакцинации. — RT)... Это проще сделать со странами ЕС, где есть соответствующие приложения», — сказал он.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее отметил, что использование паспортов вакцинации от COVID-19 в некоторых странах не должно стать причиной дискриминации в отношении граждан, проживающих в государствах с нехваткой препаратов от коронавируса или использованием других вакцин.