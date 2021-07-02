В ВОЗ опасаются дискриминации из-за введения паспортов вакцинации
- Reuters
«Некоторые страны и регионы ввели так называемые вакцинные сертификаты в отношении COVID-19. Я хочу пояснить, что очень важно, чтобы это не приводило к дискриминации в отношении тех людей и стран, у которых нет вакцин или же применяются определённые типы вакцин», — цитирует его ТАСС.
В Еврокомиссии ранее заявили, что система выдачи сертификатов об иммунизации от коронавируса будет действовать на территории всех 27 стран ЕС. По состоянию на 1 июля в странах Евросоюза создали более 200 млн сертификатов, призванных обеспечить облегчение свободы передвижения внутри союза.
В начале июня депутат Госдумы России Геннадий Онищенко в беседе с Nation News раскритиковал народные методы «лечения» коронавируса.