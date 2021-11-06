Захарова рассказала о диалоге России и США по стратстабильности

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» рассказала о диалоге Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности.
Захарова рассказала о диалоге России и США по стратстабильности
  • РИА Новости

Она сообщила, что «действительно, состоялся ряд консультаций — и 28 июля, и 30 сентября».

По её словам, «речь идёт о межмидовских обменах, делегациях».

«Соответственно, есть большие разногласия, но при этом есть и понимание о необходимости создания двух тематических рабочих групп, в рамках которых должен развиваться этот диалог. Поэтому работаем, работа идёт», — цитирует РИА Новости Захарову.

Ранее замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН, зампостпреда России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов заявил, что российская и американская стороны ведут конструктивный диалог по стратегической стабильности.

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