В МИД России рассказали о диалоге Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности

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Замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН, зампостпреда России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов заявил, что российская и американская стороны ведут конструктивный диалог по стратегической стабильности.
В МИД России рассказали о диалоге Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По его словам, при администрации бывшего президента США Дональда Трампа стороны проводили встречи, однако на этих переговорах не было «предметных дискуссий».

«Вы же наблюдаете, как развивается российско-американский диалог по стратегической стабильности. После длительного перерыва в предметных дискуссиях в рамках этого диалога… после встречи президентов начался действительно предметный, конструктивный обмен мнениями», — цитирует его РИА Новости.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс назвал конструктивным диалог по стратегической стабильности между США и Россией.

В июне НСН сообщала, что президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности.

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