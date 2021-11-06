В МИД России рассказали о диалоге Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности

Замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН, зампостпреда России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов заявил, что российская и американская стороны ведут конструктивный диалог по стратегической стабильности.

По его словам, при администрации бывшего президента США Дональда Трампа стороны проводили встречи, однако на этих переговорах не было «предметных дискуссий».

«Вы же наблюдаете, как развивается российско-американский диалог по стратегической стабильности. После длительного перерыва в предметных дискуссиях в рамках этого диалога… после встречи президентов начался действительно предметный, конструктивный обмен мнениями», — цитирует его РИА Новости.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс назвал конструктивным диалог по стратегической стабильности между США и Россией.

В июне НСН сообщала, что президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности.