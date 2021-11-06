В МИД России рассказали о диалоге Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности
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По его словам, при администрации бывшего президента США Дональда Трампа стороны проводили встречи, однако на этих переговорах не было «предметных дискуссий».
«Вы же наблюдаете, как развивается российско-американский диалог по стратегической стабильности. После длительного перерыва в предметных дискуссиях в рамках этого диалога… после встречи президентов начался действительно предметный, конструктивный обмен мнениями», — цитирует его РИА Новости.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс назвал конструктивным диалог по стратегической стабильности между США и Россией.
В июне НСН сообщала, что президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности.