Indiatimes: шесть городов могут оказаться под водой до 2030 года из-за изменения климата

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Indiatimes, ссылаясь на данные карты организации Climate Central, сообщило, что шесть городов могу оказаться под водой до 2030 года из-за изменения климата.
Indiatimes: шесть городов могут оказаться под водой до 2030 года из-за изменения климата
  • © Roc Canals Photography
  • Gettyimages.ru

Как сообщает издание, под водой до 2030 года могут оказаться Амстердам, Басра, Новый Орлеан, Венеция, Хошимин и Калькутта.

Ранее спецпредставитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что Москва и Вашингтон обсудили шаги сотрудничества по климату.

Также российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Россия приступит к реализации климатических проектов в 2022 году. По его словам, основной задачей является увеличение объёмов поглощения парниковых газов.

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