Мишустин: с 2022 года в России начнётся реализация климатических проектов

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Россия приступит к реализации климатических проектов в 2022 году. По его словам, основной задачей является увеличение объёмов поглощения парниковых газов.
Мишустин: с 2022 года в России начнётся реализация климатических проектов
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

«Реализация климатических проектов начнётся уже со следующего года. Предстоит не только внедрить более щадящие с экологической точки зрения решения, но и увеличить поглощение парниковых газов нашими лесами и другими природными экосистемами», — рассказал Мишустин.

Также с 2023 года планируется запустить систему обязательной углеродной отчётности для предприятий.

Кроме того, в России разработали стратегию долгосрочного низкоуглеродного развития, чтобы добиться углеродной нейтральности к 2060 году, отметил Мишустин.

Цель документа состоит в адаптации российской экономики «к глобальному энергопереходу», пояснил он.

Ранее российский президент Владимир Путин, выступая на заседании G20, рассказал о действиях России по сохранению климата.

Он подчеркнул, что Россия выполняет все взятые на себя обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению.

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