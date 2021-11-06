Рябков обозначил сроки проведения российско-американских консультаций по визовым вопросам

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Россия и США планируют до конца ноября провести встречу и обсудить визовые вопросы, функционирование посольств и другие «раздражители» в двусторонних отношениях. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Рябков обозначил сроки проведения российско-американских консультаций по визовым вопросам
  • РИА Новости

«Могу подтвердить, что в ближайшие две недели, до конца ноября», — цитирует РИА Новости Рябкова.

По его словам, на предстоящих консультациях будут «рассмотрены не только визовые дела, но и весь комплекс, вся совокупность вопросов, связанных с функционированием дипломатических и консульских представительств, и другие раздражители в двусторонних отношениях».

«Но визовый сюжет и отсутствие готовности США хотя бы минимально прислушаться к нашим постоянным призывам... будет, конечно, среди центральных», — добавил замминистра.

Он также уточнил, что встречу планируется провести в третьей стране и она пройдёт на уровне «руководителей соответствующих подразделений МИД и Госдепартамента».

Ранее Рябков предложил США направить в Москву дипломатических сотрудников, чтобы «хотя бы консульские услуги предоставлялись в более-менее нормальном объёме».

В Москве отмечали, что ничто не мешает Соединённым Штатам в полной мере заполнить свою квоту в 455 человек дипломатического персонала в России.

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