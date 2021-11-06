Посольство: без возвращения России дипсобственности нормализации отношений с США не будет
«Каких-либо перспектив сегодня сказать, что завтра мы сможем выйти на решение проблемы, — у меня таких оснований нет», — приводит РИА Новости слова Кошелева.
По его словам, российская позиция заключается в том, что любая нормализация отношений может происходить только при безусловном возврате России всей её собственности.
Он отметил, что вопрос дипломатической собственности для Москвы является самым острым раздражителем в отношениях с США.
Также он заявил, что Россия требует компенсации за простой изъятой в США дипломатической собственности.