Посольство: без возвращения России дипсобственности нормализации отношений с США не будет

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Советник-посланник посольства России в США Сергей Кошелев в интервью RTVI заявил, что перспектив разрешения ситуации с российской дипломатической собственностью в США пока нет, нормализации отношений без этого не произойдёт.

«Каких-либо перспектив сегодня сказать, что завтра мы сможем выйти на решение проблемы, — у меня таких оснований нет», — приводит РИА Новости слова Кошелева.

По его словам, российская позиция заключается в том, что любая нормализация отношений может происходить только при безусловном возврате России всей её собственности.

Он отметил, что вопрос дипломатической собственности для Москвы является самым острым раздражителем в отношениях с США.

Также он заявил, что Россия требует компенсации за простой изъятой в США дипломатической собственности.

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