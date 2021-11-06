Посольство: Россия требует от США компенсации за простой дипсобственности

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Cоветник-посланник посольства России в США Сергей Кошелев заявил в эфире RTVI, что Россия требует компенсации за простой изъятой в США дипломатической собственности.

«Мы самым настоятельным образом на всех уровнях требуем безусловного возврата и, разумеется, компенсации тех потерь, которые мы понесли», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что в общей сложности конфисковано шесть объектов.

«Посольство на протяжении последних лет — я сегодня специально эту цифру уточнил — мы 470 раз обращались в Госдепартамент с просьбой разрешить нам посетить объекты, провести инвентаризацию, посмотреть, в каком состоянии находятся здания и сооружения. Нам регулярно отказывают», — добавил он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков предложил США направить в Москву дипломатических сотрудников, чтобы «хотя бы консульские услуги предоставлялись в более-менее нормальном объёме».

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