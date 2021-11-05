В ООН призвали военных в Судане прекратить аресты политиков
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«Миссия ООН в Судане осудила задержание членов центрального совета коалиции «Силы за свободу и перемены» после встречи со спецпредставителем Генсека ООН Фолькером Пертесом», — цитирует РИА Новости Хака.
Он подчеркнул, что миссия ООН призывает военное руководство прекратить арестовывать политических деятелей и нарушать права человека.
Кроме того, Хак призвал к немедленному освобождению задержанных 25 октября и позднее.
Ранее появилась информация о домашнем аресте суданского премьера Абдуллы Хамдука, произведённом военными. Также сообщается, что среди задержанных фигурируют министры связи, информации, финансов и промышленности.
Позднее часть чиновников, включая премьера, была освобождена.