В ООН призвали военных в Судане прекратить аресты политиков

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Миссия ООН в Судане призывает военное руководство страны прекратить аресты политических деятелей и освободить всех ранее задержанных. Об этом сообщил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.
В ООН призвали военных в Судане прекратить аресты политиков
  • © Ludovic MARIN / AFP

«Миссия ООН в Судане осудила задержание членов центрального совета коалиции «Силы за свободу и перемены» после встречи со спецпредставителем Генсека ООН Фолькером Пертесом», — цитирует РИА Новости Хака.

Он подчеркнул, что миссия ООН призывает военное руководство прекратить арестовывать политических деятелей и нарушать права человека.

Кроме того, Хак призвал к немедленному освобождению задержанных 25 октября и позднее.

Ранее появилась информация о домашнем аресте суданского премьера Абдуллы Хамдука, произведённом военными. Также сообщается, что среди задержанных фигурируют министры связи, информации, финансов и промышленности. 

Позднее часть чиновников, включая премьера, была освобождена.

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