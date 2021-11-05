В США раскрыли детали происшествия с атомной подлодкой в Южно-Китайском море

Короткая ссылка
Столкновение ударной атомной подлодки ВМС США с подводной горой в Южно-Китайском море стало следствием ошибок, допущенных её главным гидроакустиком Кори Роджерсом.
В США раскрыли детали происшествия с атомной подлодкой в Южно-Китайском море
  • Reuters

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные 7-го оперативного флота ВМС США.

Из-за инцидента Роджерса отстранили от должности.

Также сообщается об отстранении «из-за утраты доверия» командира субмарины Кэмерона Альджилани и старпома Патрика Кашина.

Столкновение при участии атомной ударной подлодки США USS Connecticut в международных водах Индо-Тихоокеанского региона произошло в октябре. Известно, что ядерная силовая установка субмарины не была задета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить