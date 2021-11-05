В США раскрыли детали происшествия с атомной подлодкой в Южно-Китайском море
- Reuters
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные 7-го оперативного флота ВМС США.
Из-за инцидента Роджерса отстранили от должности.
Также сообщается об отстранении «из-за утраты доверия» командира субмарины Кэмерона Альджилани и старпома Патрика Кашина.
Столкновение при участии атомной ударной подлодки США USS Connecticut в международных водах Индо-Тихоокеанского региона произошло в октябре. Известно, что ядерная силовая установка субмарины не была задета.