Посольство США призвало американцев срочно покинуть Эфиопию

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Посольство США в Эфиопии рекомендовало американским гражданам срочно покинуть африканскую страну из-за неблагоприятной ситуации в сфере безопасности.
Посольство США призвало американцев срочно покинуть Эфиопию
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посольства.

«Ситуация в сфере безопасности в Эфиопии очень нестабильна, мы рекомендуем гражданам США, находящимся там, покинуть страну как можно скорее», — говорится в заявлении

Отмечается, что в случае необходимости посольство может оказать содействие в эвакуации из страны.

Ранее Госдеп санкционировал выезд госслужащих США из Эфиопии из-за разгорающегося в стране конфликта.

По данным AFP, правительство Эфиопии 2 ноября решило ввести в стране режим ЧП на фоне продвижения повстанческих сил, в том числе из штата Тыграй.

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