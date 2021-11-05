Посольство США призвало американцев срочно покинуть Эфиопию

Посольство США в Эфиопии рекомендовало американским гражданам срочно покинуть африканскую страну из-за неблагоприятной ситуации в сфере безопасности.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посольства.

«Ситуация в сфере безопасности в Эфиопии очень нестабильна, мы рекомендуем гражданам США, находящимся там, покинуть страну как можно скорее», — говорится в заявлении

Отмечается, что в случае необходимости посольство может оказать содействие в эвакуации из страны.

Ранее Госдеп санкционировал выезд госслужащих США из Эфиопии из-за разгорающегося в стране конфликта.

По данным AFP, правительство Эфиопии 2 ноября решило ввести в стране режим ЧП на фоне продвижения повстанческих сил, в том числе из штата Тыграй.