Полиция Колумбии задержала обвиняемого в связях с террористами россиянина

Полиция Колумбии задержала россиянина, объявленного Россией в международный розыск по обвинению в участии в деятельности террористической организации «Исламское государство»*. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор колумбийской полиции Хорхе Варгас.

«Гражданин России Владимир Таранец, известный по прозвищу Али Али, которого власти его страны указывают как члена террористической группировки «Исламское государство», был пойман в аэропорту Эль-Дорадо в Боготе», — написал Варгас в Twitter.

Как уточняется, российский суд направил запрос об экстрадиции задержанного.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что в семи регионах России задержаны 14 причастных к финансированию террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»**.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.