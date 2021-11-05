Блинкен обсудил с властями Судана возможность гражданского правления в стране
«Я передал призывы США прекратить задержания гражданских политических деятелей в Судане», — написал Блинкен в своём Twitter-аккаунте.
Он также призвал немедленно восстановить возглавляемое гражданскими лицами правление в стране.
К его рекомендациям ранее присоединилась представитель Европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали, заявившая, что Евросоюз обеспокоен событиями в Судане и призывает освободить Хамдока и других суданских политиков, задержанных военными.
Ранее издание Al Hadath ранее появилась информация о домашнем аресте суданского премьера. Также сообщается, что среди задержанных фигурируют министры связи, информации, финансов, промышленности.
Позднее стало известно, что в Судане распустили Суверенный совет и правительство страны.