Блинкен обсудил с властями Судана возможность гражданского правления в стране

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл переговоры с главнокомандующим вооружёнными силами Судана Абделем Фаттах аль-Бурханом и смещённым им премьер-министром страны Абдуллой Хамдуком.

«Я передал призывы США прекратить задержания гражданских политических деятелей в Судане», — написал Блинкен в своём Twitter-аккаунте.

Он также призвал немедленно восстановить возглавляемое гражданскими лицами правление в стране.

К его рекомендациям ранее присоединилась представитель Европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали, заявившая, что Евросоюз обеспокоен событиями в Судане и призывает освободить Хамдока и других суданских политиков, задержанных военными.

Ранее издание Al Hadath ранее появилась информация о домашнем аресте суданского премьера. Также сообщается, что среди задержанных фигурируют министры связи, информации, финансов, промышленности.

Позднее стало известно, что в Судане распустили Суверенный совет и правительство страны.

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