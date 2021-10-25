В Евросоюзе призвали освободить задержанных в Судане политиков
- Reuters
«Мы обеспокоены сообщениями о том, что премьер-министр Хамдок помещён под домашний арест, а также о задержании других министров», — цитирует РИА Новости Массрали.
Он подчеркнула, что ЕС призывает к скорейшему освобождению задержанных политиков.
Ранее издание Al Hadath ранее появилась информация о домашнем аресте суданского премьера Абдаллы Хамдука. Также сообщается, что среди задержанных фигурируют министры связи, информации, финансов, промышленности.
Въезды и выезды из столицы перекрыты военными.
Позднее сообщалось, что в Судане ввели режим ЧП и распустили переходный Суверенный совет и правительство страны.