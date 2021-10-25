В Евросоюзе призвали освободить задержанных в Судане политиков

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Евросоюз обеспокоен событиями в Судане и призывает освободить премьер-министра Абдаллу Хамдока и других суданских политиков, задержанных военными. Об этом заявила официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали.
В Евросоюзе призвали освободить задержанных в Судане политиков
  • Reuters

«Мы обеспокоены сообщениями о том, что премьер-министр Хамдок помещён под домашний арест, а также о задержании других министров», — цитирует РИА Новости Массрали. 

Он подчеркнула, что ЕС призывает к скорейшему освобождению задержанных политиков.

Ранее издание Al Hadath ранее появилась информация о домашнем аресте суданского премьера Абдаллы Хамдука. Также сообщается, что среди задержанных фигурируют министры связи, информации, финансов, промышленности.

Въезды и выезды из столицы перекрыты военными.

Позднее сообщалось, что в Судане ввели режим ЧП и распустили переходный Суверенный совет и правительство страны. 

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