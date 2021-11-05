Аналитика Данченко освободили из-под стражи в США

Короткая ссылка
Российского аналитика Игоря Данченко освободили из-под стражи в Соединённых Штатах, он покинул здание суда. Об этом информирует РИА Новости.
Аналитика Данченко освободили из-под стражи в США
  • AP
  • © Nic Coury

«Данченко освобождён из-под стражи в США и покинул здание суда, который назначил ему залог и другие ограничительные условия на период рассмотрения обвинений в даче ложных показаний ФБР», — сообщает агентство.

Комментариев он не дал.

Ранее стало известно, что Данченко грозит до 25 лет лишения свободы по делу о даче ложных показаний ФБР.

Его подозревают в незаконном сборе информации для так называемого досье на экс-президента США Дональда Трампа, опубликованного в 2017 году и указывающего на его связи с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить