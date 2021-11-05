Аналитика Данченко освободили из-под стражи в США
- AP
- © Nic Coury
«Данченко освобождён из-под стражи в США и покинул здание суда, который назначил ему залог и другие ограничительные условия на период рассмотрения обвинений в даче ложных показаний ФБР», — сообщает агентство.
Комментариев он не дал.
Ранее стало известно, что Данченко грозит до 25 лет лишения свободы по делу о даче ложных показаний ФБР.
Его подозревают в незаконном сборе информации для так называемого досье на экс-президента США Дональда Трампа, опубликованного в 2017 году и указывающего на его связи с Россией.