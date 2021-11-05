Аналитика Данченко освободили из-под стражи в США

Российского аналитика Игоря Данченко освободили из-под стражи в Соединённых Штатах, он покинул здание суда. Об этом информирует РИА Новости.

«Данченко освобождён из-под стражи в США и покинул здание суда, который назначил ему залог и другие ограничительные условия на период рассмотрения обвинений в даче ложных показаний ФБР», — сообщает агентство.

Комментариев он не дал.

Ранее стало известно, что Данченко грозит до 25 лет лишения свободы по делу о даче ложных показаний ФБР.

Его подозревают в незаконном сборе информации для так называемого досье на экс-президента США Дональда Трампа, опубликованного в 2017 году и указывающего на его связи с Россией.