Постпред России при ОБСЕ прокомментировал ситуацию с русскоязычными СМИ в Латвии

Латвия продолжает наступление на российские и русскоязычные средства массовой информации. Об этом сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«На прошлой неделе мы стали свидетелями того, как бесцеремонно Рига продолжила наступление на российские и русскоязычные медиаресурсы», — цитирует ТАСС Лукашевича.

По его словам, российская делегация вынуждена «вновь поднять вопрос о грубых и систематических нарушениях Латвией своих обязательств в области свободы печати и плюрализма СМИ».

«Ситуация с Первым Балтийским каналом ещё раз подтверждает, что целью латвийских властей является полная «зачистка» медиапространства страны от российских и русскоязычных СМИ», — добавил российский постпред.

Он подчеркнул, что Россия в очередной раз призывает Ригу «отказаться от политической цензуры медиапространства».

Ранее Захарова призвала ОБСЕ подготовить отчёт по ситуации с уголовным преследованием 14 журналистов в Латвии, сотрудничавших в том числе с российскими порталами Sputnik и Baltnews.

21 октября Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) аннулировал лицензию на вещание ретранслятора Первого канала — Первого Балтийского канала.