Постпред России при ОБСЕ прокомментировал ситуацию с русскоязычными СМИ в Латвии
- Reuters
«На прошлой неделе мы стали свидетелями того, как бесцеремонно Рига продолжила наступление на российские и русскоязычные медиаресурсы», — цитирует ТАСС Лукашевича.
По его словам, российская делегация вынуждена «вновь поднять вопрос о грубых и систематических нарушениях Латвией своих обязательств в области свободы печати и плюрализма СМИ».
«Ситуация с Первым Балтийским каналом ещё раз подтверждает, что целью латвийских властей является полная «зачистка» медиапространства страны от российских и русскоязычных СМИ», — добавил российский постпред.
Он подчеркнул, что Россия в очередной раз призывает Ригу «отказаться от политической цензуры медиапространства».
Ранее Захарова призвала ОБСЕ подготовить отчёт по ситуации с уголовным преследованием 14 журналистов в Латвии, сотрудничавших в том числе с российскими порталами Sputnik и Baltnews.
21 октября Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) аннулировал лицензию на вещание ретранслятора Первого канала — Первого Балтийского канала.